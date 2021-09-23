«Нашумевшая мадам»: Наташа Королева появилась на встрече с подругами в красном костюме с контрастным декором

Певица любит одеваться ярко и заметно, даже несмотря на то, что поправилась.

Популярная певица Наташа Королева недавно откровенно призналась, что поправилась. Звезда отдыхала с мужем Сергеем Глушко в Турции, наблюдательные поклонники углядели лишние объемы, и артистка не стала отрицать наличие перебора на весах. Но что-либо предпринимать певица не намерена, поскольку привыкла, что килограммы у нее и так уйдут, ритм жизни поможет.

Накануне Королева отправилась на встречу с подругами. Звезда решила пообедать и появилась в одном из столичных ресторанов, немного опоздав на встречу.

«Вот она, кого ждала! Наша виновница, наша нашумевшая мадам», — прокомментировала появление Наташи Королевой ее подруга и сняла на видео момент встречи.

Королева выбрала для посиделок яркий прикид. Артистка нарядилась в красный брючный костюм с контрастным белым декором, под него выбрала белую футболку.

Называя Наташу Королеву нашумевшей мадам, подруга звезды намекала на недавнее скандальное заявление певицы. Его артистка сделала на шоу «Секрет на миллион», лишив дара речи даже своих мужа и сына. Королева призналась, что является мамой двухлетней девочки своего друга.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!