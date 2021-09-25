«Моя слабость!»: постройневшая Пегова в кружевном черном платье примерила красное пальто

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова в этом году серьезно похудела. Актриса буквально на глазах своей миллионной аудитории ваяет свои новые формы, тренируясь даже в отпуске заграницей. И когда постройневшей цветущей знаменитости захотелось яркости серым осенним днем, она поспешила на шопинг.

«Красный цвет — это моя слабость! Кто у нас красный-то любит? Можете не отвечать, сама знаю …только что опоздала на самолет! В такой ситуации, да еще в такую осеннюю промозглость просто спасение — закутаться в шерсть и не знаешь печали!», — поделилась красотка.

Хоть повод и оказался не очень радостным, образ, тем не менее, получился ярким и жизнеутверждающим. Пегова в черном кружевном платье и красных туфлях примерила красное пальто, и результат превзошел ожидания поклонников.

«Ирина Прекрасная!», «Вы очень стильная и безусловно красный вам очень идет!», «Очень красиво!», «Огонь!», «Ирочка, это ваш цвет!», «Как всегда красотка», «А Вы-наша слабость! Восхитительная!», — взбудоражились фолловеры.

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