«В этом мальчике столько боли»: Макеева разревелась, говоря о старшем сыне Мальковой

Как отметила актриса, Андрею пишут очень много гадостей.

Актриса Анастасия Макеева в сторис Instagram не смогла сдержать слез, говоря о старшем сыне художницы Светланы Мальковой, Андрее.

Как отметила Макеева, она наконец-то проводила парня, который живет с ней и мужем, в школу. Ей и Роману Малькову большой кровью досталась возможность отправить ребенка учиться. Очень долго шли документы из Словении, где он жил до этого.

По словам Макеевой, в Москву 26 сентября прилетит сама Малькова, чтобы принять участие в программе Андрея Малахова. Актриса выразила надежду, что мать молодого человека впервые за пять месяцев встретится с наследником.

«У меня сердце кровью обливается, когда смотрю на него. В этом мальчике столько боли! Его так обижают, гадости пишут. Ребята, ему 16 лет! Я ему не мать, но у меня болит сердце за него». Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева и Светлана Малькова регулярно ссорятся в Сети. Художница зачастила в Россию, участвуя в шоу Малахова. Макеева же переживает за сына Светланы, который теперь живет с ней и ее мужем.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.