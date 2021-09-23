«Бывшие кормятся за счет моей фамилии»: Ольга Бузова посмеялась над Дмитрием Тарасовым

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что давно не следит за экс-возлюбленным Дмитрием Тарасовым. А вот футболист, по мнению Бузовой, смотрит ее фотографии и вспоминает.

Бузова пожалела новую избранницу спортсмена. Ольга заявила, что бывший муж мониторит ее социальные сети и пиарится на громком имени телеведущей.

«Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их», — заявила Бузова.

Ольга не понимает, как Дмитрий может лицемерить и резко стать блогером. Именно жизнь в социальных сетях разрушила брак Бузовой и Тарасовой. В этом убеждена сама телеведущая.

Она вспомнила, как Дмитрий упрекал ее за блогинг. Однако теперь сам стал активно рассказывать о личном в Instagram. Бузова уверена, что это от недостатка денег.

«Все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть», — рассказала Бузова в «Антенна-Телесемь».

Напомним, ранее Ольга Бузова стала ведущей нового реалити-проекта «Звезды в Африке».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.