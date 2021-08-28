«Похожи очень»: Иосиф Пригожин вместе с внучкой Валерии увлекся просмотром мультфильмов

Муж певицы Валерии — Иосиф Пригожин — разместил на личной странице в Instagram совместное фото с внучкой Селин. Музыкальный продюсер насладился просмотром мультфильмов с малышкой.

Пригожин признался, что уже и не помнил слова «мультфильм». 52-летний Иосиф давно не смотрел веселые истории о нарисованных животных и выдуманных героях. Однако после появления в семье малышки Селин взрослый Пригожин окунулся в детство.

«Даже не помню, когда я смотрел последний раз мультики. Теперь у меня благодаря Селин появилась возможность наверстать упущенное», — похвастался Пригожин.

Избранник артистки Валерии показал дочь Арсения Шульгина. Селин в гостях у бабушки увлеченно смотрела на телеэкран. Примечательно, что Иосиф и сам внимательно следил за событиями анимационного сюжета.

«Какая сладкая», «Иосиф, вы похожи», «Надо же, смотрит так увлеченно», «Такие милые», «Копия дедушки», «Так внимательно смотрит. Классная девчонка. И фотка милая», «Похожи очень», «Какой хороший дедушка, просто супер», — отметили поклонники Пригожина.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин запечатлел внучку Валерии за завтраком в Милане.

Смотрите также: