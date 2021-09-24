Актер Андрей Мерзликин чуть не потерял семью из-за однофамильцев

Заявление на развод со своим мужем подала тезка Анны Мерзликиной, а поклонники стали всерьез переживать, что счастливая семья распалась.

Андрей Мерзликин не только востребованный актер, но и счастливый семьянин, многодетный отец. В 2006 году он нашел свое счастье — познакомился с Анной Осокиной и понял — любовь на всю жизнь.

Так и вышло, вот уже более 15 лет супруги живут душа в душу, воспитывают четверых детей — сыновей Федора и Макара, дочек Серафиму и Евдокию.

Анна помогает мужу заниматься карьерой, решает его рабочие вопросы, пока он пропадает на съемках. А еще, конечно же, занимается детьми. Но тут, словно гром среди ясного неба — новость о том, что она якобы взяла и подала на развод. И выбрала момент, когда актер на съемках в Пермском крае, а у самой день рождения.

Именно такая информация появилась на сайте Нагатинского районного суда Москвы. В разделе «Информация по судебным делам» значится Мерзликина А.Ю, которая подала иск к Мерзликину А.И. Категория дела: «О расторжении брака супругов — имеющих детей».

А тем временем актер в далекой Перми делился, что сразу после рабочей смены махнет в Москву, чтобы поздравить любимую жену с днем рождения лично.

«А с утра должны были доставить ей цветы от меня. Маленький подарок», — откровенничал актер.

Подарок так подарок, не поспоришь. Причем такой, что все происходящее снова можно расценить за мистику. Иначе сложно объяснить подобное недоразумение. Актеров чуть не развели из-за однофамильцев.

«На сайте Нагатинского суда есть информация, что Мерзликина А.Ю. разводится с Мерзликиным А.И. Но я то А.Г», — поделилась Анна 24 сентября.

А еще вечером 23 сентября она запечатлела себя и мужа в ресторане, где супруги отметили знаменательный день.

«Действительно, 23 сентября был день рождения у Анны Мерзликиной. Но отмечала она его походом не в ЗАГС, а в ресторан! А мне, «мужу жены звезды», пришлось платить по счетам!!!»- написал на своей странице в Instagram Андрей Мерзликин.

Супруги рассудили, что обижаться на все происходящее не стоит. Возможно, это знак, что теперь они точно всю жизнь проведут вместе.

«Воспринимаем инцидент как оригинальный подарок ко дню рождения!!! Настроение огонь», — заключил актер.

Подписчики актера поспешили с двойными поздравлениями.

«Поздравляю вас с этим грандиозным успехом»; «У меня чуть инфаркт не случился!»; «Я как-то даже и не сомневалась, что вы вместе. Благополучия и радости вам», — делятся поклонники актера.

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