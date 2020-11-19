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«Красавцы!»: Волкова не смогла сдержать эмоций, увидев Мерзликина с маленьким сыном

Актер поделился редким снимком с Макарием.

«Красавцы!»: Волкова не смогла сдержать эмоций, увидев Мерзликина с маленьким сыном
Андрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandrey/

Звезда «Бумера» 47-летний Андрей Мерзликин поделился в личном блоге редким снимком с подросшим младшим сыном, трехлетним Макарием. Актер — счастливый отец четверых детей, однако своих подписчиков балует кадрами с детьми не часто.

«Командировка – это, когда папа уезжает, чтобы вернуться с леденцами и маленькой машинкой… (Таков заказ Макария Андреевича)», — подписал снимок Мерзликин.

Снимок растрогал актрису Екатерину Волкову, которая не смогла сдержать эмоций и отметилась в комментариях.

«Красавцы! Гениальный папа!!» — написала она.

Отметим, что Андрей с 2006 года счастлив в браке с Анной Осокиной, психологом и по совместительству его директором и пиарщиком. У пары две дочки и два сына. Кроме Макария они воспитывают 13-летнего Федора, 12-летнюю Серафиму и 10-летнюю Евдокию.

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