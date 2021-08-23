«Стрелял без промаха и уплетал эклеры»: как Мерзликин перевоплощался в бандита на съемках сериала «И снова здравствуйте!»

В Москве проходят съемки криминально-комедийного сериала «И снова здравствуйте!» производства IVI Originals. Картина рассказывает о бандите по имени Борис (Андрей Мерзликин), который, подобно персонажу Гоголя, оживает после смерти и решает отомстить своим убийцам. И в этом ему помогает студент-практикант Артем.

В сериале также снимаются Аглая Тарасова, Сергей Годин, Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Кирилл Жандаров, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако и другие актеры.

Режиссер Егор Чичканов: «Я хотел создать персонажа, которому все равно, умер он или нет»

Журналистов пригласили на съемки эпизодов первых двух серий. Так, в одной из них герой Мерзликина сидит в кафе, уплетает эклеры и смотрит в окно на проходящих мимо девушек. Кстати, как рассказал представителям СМИ исполнитель роли официанта Николай Пронин, на съемках совместной сцены с Андреем, ему пришлось попробовать такое количество пирожных, что он наелся их на ближайшие пару лет.

По словам режиссера сериала Егора Чичканова, несмотря на столь необычный сюжет, мистики в проекте все же не так много. (Хотя целая серия посвящена ведьмам и гадалкам). Акцент в сериале делается преимущественно на комедийной составляющей.

Жанр картины режиссер определяет, как комедия про смерть. По его словам, несмотря на такие жуткие эпизоды и сцены с кучей кровищи, все получается очень весело. Отчасти в этом есть и большая заслуга Андрея Мерзликина.

«Борис – этакий пофигист. Когда его спрашивают: «Как же ты ожил?», он отвечает: «Пошли искать мои «бабки», и кто меня убил», — поясняет режиссер. — «Ну у тебя же дырка в голове», — удивляется его собеседник. «Ну дырка и дырка, погнали», — отвечает Борис. Я как раз хотел и создать такого персонажа, которому все равно, умер он или нет, ему нужно решать свои дела».

По словам Егора, его фильм — про человеческие отношения, про людей, которые никогда бы не встретились в реальной жизни: Борис – бандит, решала и простодушный студент-практикант Артем. Однако благодаря этой встрече молодой человек проходит этапы взросления и находит свою возлюбленную. А Борис из «киборга» и «маньяка» превращается в человека.

Егор Чичканов: «Мерзликин стрелял, не моргая»

Кстати, сначала Егор не видел Андрея Мерзликина в роли Бориса. По его мнению, на эту роль больше подходил обладатель внушительных мускул, проще говоря –амбал. Однако, когда на пробы пришел Андрей Мерзликин, у режиссера не оставалось никаких сомнений в своем выборе. И правильность такого решения подтверждалась еще не раз.

«Однажды снимали сцену, где Андрей выходит из подъезда, перезаряжает оружие и стреляет в машину, которая взрывается. Причем он даже не моргал, когда стрелял. Хотя все знают, что, используя оружие, человек моргает автоматически», — поясняет Егор Чичканов.

По словам Андрея Мерзликина, несмотря на жесткость характера, его герой Борис обладает детским восприятием мира. И его чувства близки зрителю. Это человек, который достигает своей цели любыми способами, но при этом он не лишен чего-то такого, о чем мы забываем вместе с уходящим детством.

« Герой настолько пресыщен своей прежней жизнью, что решает все поменять. И только он начинает новую, как для него все и заканчивается… Но только начинается для зрителя…», — говорит артист.

Роль жены Бориса играет актриса Аглая Тарасова. Андрей Мерзликин встречается с ней на съемочной площадке не первый раз.

«С Аглаей очень хорошо работать, она прекрасный партнер. Я вижу, как мои коллеги, это и Денис Власенко, и Павел Чинарев, Сергей Годин — загораются, им нравится эта история, сценарий. Значит, все должно получится», — говорит Андрей.

Как Сергей Годин жил в квартире с призраком

Актер Сергей Годин играет фитнес-тренера Алексея, помешанного на теме мистики.

«Это человек, который постоянно смотрит тематические программы по телевизору, читает статьи про инопланетян, и ему везде мерещится ЦРУ. Это персонаж своего собственного кино, — признается Сергей. — У Егора хорошее чувство юмора и прекрасное чувство диалога. Я нахожусь под большим впечатлением и надеюсь, что оно передастся и зрителям».

Кстати, с мистикой сталкивался и сам Сергей. Одно время он жил в съемной квартире, где, по словам актера, поселился призрак. Так, по ночам в доме слышались какие-то посторонние звуки скрипа половиц, открывались шкафы. В итоге Сергей съехал и пересдал жилье своему другу. А через месяц, встретив этого товарища, узнал, что он тоже покинул нехорошую квартиру. В первую же ночь друг Сергея Година обнаружил, что все шкафы на кухне открыты…

По словам режиссера Егора Чичканова, на съемках постоянно происходили внештатные ситуации. Так, в одной из сцен должны были открываться ворота в гараж. Вообще, они прекрасно функционировали, открывались и закрывались, но в нужный час этого не произошло. В итоге в срочном порядке пришлось вызывать мастера.

Андрей Мерзликин: «Комедия – это когда все точно»

В общем, внештатных ситуаций на съемочной площадке хватает. А что же труднее всего для самого Андрея Мерзликина?

«Для меня непросто соблюдать букву написанного сценария. Когда я пытаюсь иногда подминать текст под себя, Егор говорит: «Нет, Андрей…», и мы заново все учим. Потом я начинаю учиться и понимаю, что таким образом можно выработать юмор и точность, — признается Андрей. Непросто играть комедию, потому что мы не совсем знаем, как это делать. Зритель не любит, когда кривляются. Комедия – это когда все точно. И оказывается, что поймать эту точность не всегда просто. Если бы мы всегда умели быть точными и чувствовать жанр иронии и комедии, то нас бы все женщины любили. Потому что если девчонку рассмешил, то все – она твоя».

Съемки сериала «И снова здравствуйте!» продлятся до середины сентября. Премьера 10-серийного проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.

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