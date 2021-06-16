«Крутая идея»: Дайнеко примерила юбку на велосипедки, обыграв ее как баску

Виктория Дайнеко поддержала тренд на желтый оттенок, который Институт цвета Pantone назвал, наряду с серым, главным в этом году. Артистка выбрала костюм с укороченным жакетом и юбкой на металлических пуговицах, сочетав его с черными велосипедками и топом.

Стилист и телеведущая Лена Червова специально для Teleprogramma.pro прокомментировала яркий лук звезды, отметив его небанальность.

«На самом деле, это крутая идея для образа, потому что юбка смотрится не как юбка, а как баска. Она застегнута не до конца и, по сути, это костюм с велосипедками, топом и укороченным жакетом, на который надета юбка-баска. За счет этого образ выглядит эффектно. Конечно, этот вариант не для каждого, но, если вы хотите привлечь внимание, то это отличный вариант. Желтый — это цвет сезона, но он идет не всем, однако в сочетании с черным смотрится оттенок выигрышно», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лена Червова – стилист и телеведущая. Она не считает, что есть какой-то идеал красоты и уверена, что в любом весе можно быть привлекательной для себя и других. Сама себя она называет «стилист с бедрами больше метра» и ничуть этого не стесняется, а наоборот, считает своим достоинством. Аудитория Елены в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Продолжительное время она была ведущей на телеканале «Пятница», выступала в качестве «народного стилиста» программы Первого канала «Модный приговор». Авторские материалы Лены можно найти в различных имиджевых изданиях.

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