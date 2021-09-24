«Все крутили пальцем у виска»: Марк Тишман рассказал, как едва не стал солистом группы «Иванушки»

42-летняя звезда шоу «Маска», участник проекта «Шоумаскгоон», стартующего на днях на НТВ, Марк Тишман стал героем нового выпуска проекта «Загугли звезду». Артист рассказал о себе и своей карьере, ответив на популярные запросы пользователей в Сети.

Музыкант вспомнил, как едва не стал в 90-е годы солистом мегапопулярной тогда группы «Иванушки». Это было как раз в тот момент, когда Игорь Сорин решил заняться сольной карьерой, и коллективу срочно требовался новенький третий.

Тишман оказался в полушаге от состава. Он прошел отбор, вместе с солистами они записали песню, но оказалось, что тембрально его голос и вокал Кирилла Андреева схожи.

«Тогда Игорь Сорин как раз ушел из группы. Но меня что-то смутило, поскольку я не видел себя в коллективе. Тогда все крутили пальцем у виска, мол, это же одна из самых популярных групп в России. Казалось бы, моя несбыточная мечта попасть на сцену была так близка…», — вспомнил артист.

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