«Тренд не обошел и меня»: Брухунова похвасталась модным украшением для волос

Пятая жена Евгения Петросяна обожает модные штучки и с удовольствием внедряет их в свой гардероб.

31-летняя Татьяна Брухунова, возлюбленная сатирика Петросяна и по совместительству его помощница, является для своих поклонниц образцом индивидуальности и стиля. С ними часто соглашаются и имиджмейкеры: девушка отлично справляется с выбранным ею курсом. Вдохновляясь иконами стиля — Одри Хепберн, Коко Шанель и Жаклин Кеннеди, — Брухунова создает образы, которые стремятся повторить многие фолловеры в Instagram. Причем жена Петросяна подчеркивает: к помощи специалистов по моде она никогда не обращалась.

Следит за модой Брухунова во всех ее проявлениях, в том числе за актуальными аксессуарами. На этот раз девушка выгуляла милое украшение для волос — свою прическу Татьяна подколола заколкой-бантом шоколадного оттенка. «Тренд на банты не обошел и меня!» — сообщила фолловерам Брухунова.

«Изумительно! Как же вам идет, Танечка», «Какая прелесть», «Красиво», «Великолепно», «Очень красивый бант! Шоколадный!» — не удержались от восторгов подписчицы.