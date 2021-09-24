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Натянуть до треска: Ольга Бузова в бикини на завязках схватилась за стринги

Телеведущая и певица отдохнула в Турции, оставив на память множество пикантных снимков.

Натянуть до треска: Ольга Бузова в бикини на завязках схватилась за стринги
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

35-летняя звезда экрана, сцены и театра Ольга Бузова перед запуском своего нового грандиозного шоу успела перевести дыхание. Красотка на пару дней улетела на Средиземное море, где в компании друзей на турецком курорте провела мини-отпуск, купаясь и наслаждаясь летом.

Как всегда, не обошлось без фотосессий. Вооружившись несколькими комплектами купальников, красотка не успокоилась, пока не выгуляла на пляж их все. Бикини со стрингами на завязках, по всей видимости, оказались ее любимым комплектом: девушка сделала много фотографий в нем.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

На одном их кадров Бузова сильно натянула вверх стринги, ухватившись за завязки. Но это не смутило девушку, и снимок она без зазрения совести разместила у себя в stories, наверное, чтобы лишний раз позлить хейтеров.

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