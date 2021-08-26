Съехало ниже груди: Бузова показала, что бывает с декольте, когда платье не по размеру

Певица и телеведущая Ольга Бузова при своем чрезмерном трудолюбии успевает участвовать в нескольких проектах одновременно. На днях красотка блистала на фестивале «Новая волна», куда прилетела из Минска, и вот уже она снова сидит в кресле жюри белорусского «Х-Фактора».

Бузова показала свой новый образ для съемок проекта. Теледива предстала в нежном золотистом платье с тонкими бретелями и откровенным декольте, но, очевидно, прогадала с его размером. Платье сместилось с груди – чашки лифа оказались значительно ниже самого бюста.

«Не покупай платья на вырост. Не вырастут! Поздно!», «Вульгарное платье», «Микрофоны сзади, а платье ползет вперед. А может платье не под твой размер?», «Кто же тебе подбирает такие наряды не для твоих форм тела», «Я ничего не имею против, но платье одето немного не под грудь», «Зачем такие платья надевать», — восклицают в комментариях фолловеры.

Сама теледива не отвечает на обратную связь от поклонников, а лишь комментирует сообщения от друзей и коллег. Которые, разумеется, довольно лестно отзываются о певице и ее стиле.

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