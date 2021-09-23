Глюкоза в золотистой накидке показала взрослую красавицу-дочку Нателлы Крапивиной

Исполнительница Глюкоза разместила в одной из последних публикаций личного микроблога фотоотчет с премии GQ. Примечательно, что на снимках оказалась и дочь Нателлы Крапивиной.

Глюкоза призналась, что не часто посещает светские вечеринки. Однако премию глянцевого журнала GQ артистка не могла пропустить.

«На московские тусовки я выбираюсь очень редко, но, как говорится, метко. Если честно, то я предпочитаю закрытые вечеринки, где почти не бывает прессы. Но я не смогла отказать GQ, потому что мы давно дружим, а их мероприятия просто безумно красивые», — призналась Глюкоза.

Глюкоза позировала в накидке из золотых кругов. Под необычный наряд певица надела кроп-топ и расклешенные брюки черного цвета.

К слову, на премии певица встретилась с продюсером Нателлой Крапивиной и ее дочерью Софией. 18-летняя наследница бизнесмена Дмитрия Крапивина отметилась на фото с родительницей и Глюкозой.

София выбрала для мероприятия черное асимметричное платье со смелым разрезом на подоле. Крапивина дополнила наряд клатчем и серебристыми массивными серьгами.

Напомним, ранее Нателла Крапивина сообщила о своем возвращении в мир шоу-бизнеса в качестве музыкального продюсера. Экс-помощница Светланы Лободы вскоре презентует собственный музыкальный лейбл.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.