Кто сможет узнать?: Глюкоза показала глаза без капли макияжа

Певица Глюкоза, яркая на сцене и в музыкальных шоу, предстала перед фолловерами в необычном облике. Артистка обнародовала в личном блоге видео, с отрывком из новой композиции «Мотыльки», где она появляется вначале в натуральном виде – абсолютно без макияжа глаз и с легким тоном на губах, а также в кричащем мэйке с заметной подводкой и синей помадой.

Многие фолловеры остались под впечатлением от увиденного, поразившись разнице между этими образами.

«Песня – огонь, как и ты», — одной из первых прокомментировала певица Слава.

«Шикарная!», «Красивая такая», «Ждем продолжения», «Красотка», — отозвались и другие пользователи Сети.

Однако нашлись авторы совсем с другим мнением. «Что за дичь? Все нормальные песни закончились? Еще брови — отдельная история», «Господи, в русском языке для твоего речитатива слов больше нет, просто дурдом», «Питерская песня… Трэш», «Песня для мужененавистниц», «Как такое может нравится», — написали они.

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