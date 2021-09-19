«Потихоньку хочу вернуться»: Нателла Крапивина вновь будет покорять шоу-бизнес после скандала с Лободой

При этом с Филиппом Киркоровым продюсер мириться не собирается.

Бывший продюсер Светланы Лободы — Нателла Крапивина — возвращается в шоу-бизнес. Несмотря на ссору с поп-королем знаменитость вновь будет работать с исполнителями.

Напомним, после резкого высказывания Крапивиной в адрес Давы и Киркорова, экс-избранник Примадонны взъелся на создателя проекта «Орел и решка». Почти сразу после перепалки с Филиппом Бедросовичем 39-летняя продюсер прекратила сотрудничать с певицей Светланой Лободой.

больше по теме Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой после ссоры с Киркоровым Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет.

А недавно Крапивина объявила о своем возвращении. Нателла уже нашла нескольких талантливых музыкантов, с которыми готова приступить к работе.

«Я распрощалась с шоу-бизнесом… ненадолго! Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером. Это энергетически совершенно другой уровень. И это мне интересно. Мне кажется, что тот опыт, который у меня есть, нельзя просто взять и похоронить. Этим нужно пользоваться», — поделилась Нателла с Kp.ru.

Напомним, ранее Нателла Крапивина похвалила новую музыкальную композицию Светланы Лободы. Экс-продюсер певицы в ответ получила слова благодарности.

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