Женственно: красавица-жена Стаса Михайлова нарядилась в небесно-голубое платье прямого кроя с перьями на юбке

48-летняя Инна Михайлова обладает стройной фигурой и не боится экспериментов с разными фасонами.

В семье музыканта Стаса Михайлова недавно был праздник. Самой младшей дочке артиста и его жены Инны исполнилось 9 лет, и по такому случаю родители закатили настоящий пир. Поздравления именинница продолжает принимать по сей день, а красавица-жена певца Инна благодарит адресантов за теплые слова.

Накануне день рождения дочки Инна и Стас Михайловы отметили в тесном кругу своих друзей. Для посиделок жена артиста выбрала наряд небесного цвета – платье прямого кроя с каймой из перьев боа на юбке. Фигура красавицы позволяет ей любые эксперименты с фасонами, поэтому она смело этим пользуется

Напомним, Стас Михайлов «отбил» Инну Канчельскис у футболиста Андрея Канчельскиса. «Мисс Кировоград-1990» ушла от экс-игрока «Манчестер Юнайтед» в 2006 году. Судьбоносная встреча красавицы и музыканта случилась в столичном ресторане.

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