Во всем блеске: красавица-жена Стаса Михайлова вышла в свет в вечернем платье годе из серебристых пайеток

Инне Михайловой 48 лет, но паспортный возраст не имеет ничего общего с этой утонченной красоткой. Блондинка выглядит молодой и цветущей, замужем за популярным исполнителем Стасом Михайловым, и они вместе очень часто выходят в свет четко соблюдая дресс-код и становясь объектом пристального внимания окружающих.

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Так произошло и в этот раз. Инна и Стас Михайловы отправились на празднование бар-мицвы сына Александра и Иды Достманов, куда явился весь свет отечественного шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву со всем семейством. И для выхода в свет красотка выбрала элегантный вечерний наряд – платье годе на лямках, усыпанное серебристыми блестками, поверх которого накинула пиджак «с мужского плеча», остромодный в нынешнем сезоне.

Инна Михайлова часто выбирает образы с ноткой маскулинности. Это делает стильную блондинку еще более стройной и хрупкой.

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