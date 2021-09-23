Зато честно: Настя Каменских в соблазнительном мини-платье показала декольте без пуш-ап

Украинская исполнительница Настя Каменских стала знаменитой более 15 лет назад. Девушка прошла отбор в новую поп-группу рэпера Алексея Потапенко, который получил название «Потап и Настя» и с тех пор ее популярность ничуть не угасла. Дуэт официально и перестал существовать в 2017 году, имя артистки теперь гремит сольно, и уже почти на весь мир.

Каменских привлекает внимание поклонников не только вокалом, но и своими внешними данными. Девушка доказала, что обладает огромной силой воли, когда похудела на три размера, и теперь поддерживает фигуру в тонусе. Помогает ей в этом поддержка фанатов и откровенные снимки, глядя на которые, она не позволяет себе нарушать режим.

Очередное красивое фото в мини-платье Настя Каменских посвятила холодам. Девушка протестует против наступившей осени и не хочет одеваться, ей комфортнее в минимуме одежды. Зеленый наряд красиво подчеркнул ее фигуру, а откровенное декольте без пуш-ап показало честный размер груди Каменских.

«Красавица», «Твои фото огонь!», «Наша обалденная ляля!», «Анастасия, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности», «Настя, ты лучшая», «Какое шикарное платье», «Настя, вы очень красивая», «Ой, ну какое шикарное платье! На шикарной девушке», «Богиня!», — восторгаются фолловеры снимком.

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