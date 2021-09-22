«Не засыпаю, чтобы у него не вымолить прощения»: Гузеева рассказала о сложных отношениях с сыном

Лариса Гузеева никогда не скрывала, что прожила непростую жизнь. Голодные детство и молодость, алкоголь, разгульная жизнь. В интервью каналу «Скажи Гордеевой» актриса призналась, что после этого она очень боялась за своих детей — чтобы они не повторили тех ошибок, что и она сама.

«Но с сыном Георгием я пережала в воспитании. Я очень боялась, чтобы в его жизни не было наркотиков, алкоголя и кривой дорожки, что где-то сильно перегибала. Я сейчас не засыпаю, чтобы у него не вымолить прощения. Я была очень жесткая и ему будет очень сложно меня простить».

Именно поэтому, по словам Гузеевой, она в телефоне у него записана не как мама, а как «Зима».

Напомним, не так давно Лариса Гузеева вспомнила, как буквально сбежала от маленького сына Георгия после того, как выписалась из роддома.

«Я в первый день Георгия, вот этого маленького ребенка, оставила на маму и Каху (первый муж артистки Каха Толордава. — Прим. ред.), позвонила подружке, сказала: «Накрывай стол, я еду».

Лариса призналась: она сама не поняла, почему возникла такая реакция. «Мама звонила, плакала и говорила: «Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить». Я сказала: «Вечером!» Клянусь вам, не знаю, что это было», — отметила звезда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.