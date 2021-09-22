Лариса Гузеева: «Женщина никогда не виновата. Даже если она пьяная лежит на пляже без трусов»

Лариса Гузеева уже 14 лет ведет на Первом канале программу об отношениях мужчин и женщин «Давай поженимся!». Актриса призналась в интервью каналу «Скажи Гордеевой», что за столько лет научилась разбираться во взаимоотношениях.

По ее словам, проблема в нашей стране состоит в том, что женщина женщине враг номер один. И, как правило, при абьюзе представительницы слабого пола встают на сторону насильников, а не жертвы.

«Я, например, своей дочке говорю с самого детства: «Женщина никогда не виновата. Даже если она пьяная лежит на пляже без трусов». Нормальный человек просто ее прикроет, а ненормальный – воспользуется. Женщина никогда нельзя трогать, нельзя бить, она не виновата. Не нравится — отвернись», — считает Гузеева.

Актриса признается, что вести программу «Давай поженимся!» ей часто нелегко. Порой, приходят герои, которые переходят границы и после эфира она в гримерке плачет.

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