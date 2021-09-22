Лариса Гузеева: «Я благодарю судьбу, что я не сдохла под забором и не спилась»

Лариса Гузеева рассказала в интервью каналу «Скажи Гордеевой» о своей непростой судьбе. Детство актриса вспоминать не любит. По ее словам, ничего хорошего там не было. Когда Гузеева переехала из Санкт-Петербурга в Москву, то жила очень бедно.

«Но я всегда всем врала, что у меня все хорошо и продолжаю это делать. Духи были французские. Никогда не плакалась, не притворялась сироткой. В кармане было 100 долларов – говорила, что 300. Я жила в своей мечте, потому что я понимала, что это будет, придет».

Гузеева призналась, что раньше работали не ради славы, а ради выживания.

«Бог миловал. Я благодарю судьбу, что я не сдохла под забором, не спилась, не села на иглу и не потеряла детей», — подытожила артистка.

Лариса Гузеева мало походила на бесприданницу, образ которой принес ей громкую славу в кино. Скромностью артистка никогда не отличалась, за словом в карман не лезла, с юности осознавала свою власть над мужчинами. От кавалеров действительно не было отбоя.

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