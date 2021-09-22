Лариса Гузеева о харассменте в своей жизни: «Я с этим живу и держу язык за зубами»

Лариса Гузеева дала большое интервью каналу «Скажи Гордеевой». Актрису спросили – как она относится к тому, что в последнее время многие артистки начали говорить о приставаниях в свой адрес, случившиеся с ними 40-60 лет назад.

«Я вообще не берусь судить этих женщин. И тем, кто их судит — я отвечу: «Вы некрасивая и не артистка, вас это не касалось, вы не прочувствовали это». Потому что, к примеру, бухгалтер, столкнувшаяся с такой ситуацией, может найти другую работу. А артистка – нет», — отметила она.

Гузеева подчеркнула, что в те времена режиссеры имели огромную власть и могли легко перекрыть кислород.

«Это страшно, мы с этим живем. Просто я никогда об этом никому не расскажу, держу язык за зубами. Потому что я не хочу как все – за миллион, на шоу, со слезой… А так – было, конечно. Бывало так, что режиссер ломится к тебе в номер. И когда ты пожалуешься, то все становится только хуже».

Напомним, этой весной актриса Елена Проклова призналась, что она сама стала жертвой домогательств. По ее словам, в 15-летнем возрасте к ней приставал очень известный актер. Поклонники звезды, сопоставив факты и ранние ее высказывания, сделали вывод — обидчиком артистки был Олег Табаков.

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