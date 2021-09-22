Гузеева рассказала о реальных отношениях с Нагиевым

Мало кто знал, что яркий след в судьбе актрисы оставил роман с Дмитрием Нагиевым. Он познакомился со звездой «Жестокого романса», будучи студентом второго курса театрального. «Это была вспышка, всплеск!» — комментировал историю Нагиев в интервью Юрию Дудю.

«Когда я увидела Нагиева, подумала, что он очень на меня похож и у него были похожие проблемы с лицом, как у меня! — рассказала Лариса Гузеева в интервью каналу «Скажи Гордеевой». — Я его спрашиваю: «Что с лицом?» Он улыбается, и мимика в одну сторону. Я ему говорю: «В больницу! Срочно!»

В итоге Нагиева, по словам Гузеевой, положили в больницу. Но поехать к нему в палату она не могла, так как к нему приехала жена.

«Но, конечно, он мне понравился. Красивенький. А дальше Дима все рассказал в интервью Дудю, — отметила актриса.

Гузеева также подчеркнула, что Нагиев — очень талантливый актер, и хорошие отношения у них сохранились до сих пор.

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