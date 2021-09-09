«Трусы нарисовал»: Дмитрий Нагиев обнажился перед поклонницами

9 сентября шоумен Дмитрий Нагиев устроил подарок для своих поклонниц. 54-летний актер выложил в Instagram обнаженное фото, продемонстрировав мощный торс и атлетичную фигуру. На снимке мужчина одет только в кепку и ботинки. Есть ли на звезде трусы — непонятно, потому что область таза артист закрасил белым цветом в фоторедакторе.

«Захотите секса — можно начать прямо здесь. И да: живу небогато, поэтому трусы нарисовал», — оставил игривую подпись Нагиев.

Поклонницы Дмитрия не заставили себя ждать и засыпали откровенный пост лайками и комментариями.

«Вы классный», «Роскошный», «Дима, как всегда гениально», «Кладезь ума, юмора и харизмы!», «Самое интересное зарисовал», «Аполлон», «Потрясающий мужчина» — такие слова пишут дамы под фотографией Нагиева.

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