«Алиса – это вы!?»: Корчевников показал актрису, чьим голосом говорит виртуальный помощник «Яндекса»

Как отметил актер, Татьяна Шитова - родной для него человек.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» осыпал комплиментами актрису Татьяну Шитову, которая пришла к нему на эфир.

«Вы такой родной человек для меня. Столько с вами прожито. Какие-то ваши жизненные драмы. Я вас очень люблю. Правда, обожаю», — заметил Корчевников.

«Борис, а хотите я буду вашим голосовым помощником на сегодня. Итак, мы в студии программы «Судьба человека». А это Борис Корчевников. Борис – обаятельный телеведущий, тележурналист, актер, не женат. Обожает шашлык, голубоглазик. Мне продолжать?» Татьяна Шитова

После этих слов Корчевников буквально опешил. «У меня мурашки сейчас. Вот просто мурашки. Вы понимаете, что происходит? Вы — женщина, которую я обожаю. Это ваш голос я слышу в своем телефоне, в часах, в будильнике, в навигаторе. Алиса – это вы!?» — восхитился ведущий.

Напомним, что в 2017 году «Яндекс» анонсировал виртуального помощника Алису. Она говорит как раз голосом Шитовой.

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