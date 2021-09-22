«Алиса – это вы!?»: Корчевников показал актрису, чьим голосом говорит виртуальный помощник «Яндекса»

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» осыпал комплиментами актрису Татьяну Шитову, которая пришла к нему на эфир.
«Вы такой родной человек для меня. Столько с вами прожито. Какие-то ваши жизненные драмы. Я вас очень люблю. Правда, обожаю», — заметил Корчевников.
«Борис, а хотите я буду вашим голосовым помощником на сегодня. Итак, мы в студии программы «Судьба человека». А это Борис Корчевников. Борис – обаятельный телеведущий, тележурналист, актер, не женат. Обожает шашлык, голубоглазик. Мне продолжать?»
После этих слов Корчевников буквально опешил. «У меня мурашки сейчас. Вот просто мурашки. Вы понимаете, что происходит? Вы — женщина, которую я обожаю. Это ваш голос я слышу в своем телефоне, в часах, в будильнике, в навигаторе. Алиса – это вы!?» — восхитился ведущий.
Напомним, что в 2017 году «Яндекс» анонсировал виртуального помощника Алису. Она говорит как раз голосом Шитовой.
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