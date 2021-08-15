«Поэтому не женат до сих пор!»: Борис Корчевников назвал причину своего одиночества

В этом году тележурналисту исполнилось 39 лет.

В этом году телеведущему Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. Он до сих пор числится в статусе завидных холостяков России. Он давно мечтает о семье и детях, но личная жизнь не складывается, потому что все никак не может встретить свою единственную. Девушки у журналиста были, но их не одобряла его мама.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — огорошил он признанием в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Напомним, в течение нескольких лет Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Они познакомились в храме в тот момент, когда Борис только начинал его посещать как верующий. Пара рассталась в 2017 году.

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