Сморщился и рассмеялся: Шубская в комнате с камином накормила хлебцами младшего сына, облаченного в тельняшку

Жена Александра Овечкина, несмотря на достаток, сама занимается со своими детьми в Америке.

Александр Овечкин живет в Америке уже много лет, возглавляя команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Тем не менее дома он с женой Анастасией Шубской и сыновьями Ильей и Сережей разговаривает на русском языке, прививая детям родную культуру.

Кроме того, хоккеист воспитывает детей в любви к спорту. Комната мальчиков полна атрибутики для занятий физкультурой, малыши часто бывают на играх отца.

В личном блоге дочь Веры Глаголевой показала, как ее наследники подросли. Трехлетний Сережа, судя по видео, уже горит хоккеем и не может дождаться отца, который заказал для него новую форму.

А годовалый Илья уже обладает чувством юмора, малыш в тельняшке в комнате с камином позабавил маму, смешно поедая хлебцы. Откусывая кусочек, он морщился, а потом смеялся.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.