Сморщился и рассмеялся: Шубская в комнате с камином накормила хлебцами младшего сына, облаченного в тельняшку

Александр Овечкин живет в Америке уже много лет, возглавляя команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Тем не менее дома он с женой Анастасией Шубской и сыновьями Ильей и Сережей разговаривает на русском языке, прививая детям родную культуру.
Кроме того, хоккеист воспитывает детей в любви к спорту. Комната мальчиков полна атрибутики для занятий физкультурой, малыши часто бывают на играх отца.
В личном блоге дочь Веры Глаголевой показала, как ее наследники подросли. Трехлетний Сережа, судя по видео, уже горит хоккеем и не может дождаться отца, который заказал для него новую форму.
А годовалый Илья уже обладает чувством юмора, малыш в тельняшке в комнате с камином позабавил маму, смешно поедая хлебцы. Откусывая кусочек, он морщился, а потом смеялся.
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