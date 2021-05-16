6 простых и эффективных упражнений для пресса
Видео
Как живет Марк Цукерберг: дешевая машина и зарплата в $1
Видео

Модная команда: Шубская нарядилась с сыновьями в одном стиле, чтобы поболеть за Овечкина

Жена знаменитого хоккеиста отметилась на матче.

Модная команда: Шубская нарядилась с сыновьями в одном стиле, чтобы поболеть за Овечкина
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская появилась на матче с участием «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является ее муж Александр Овечкин. Специально для этого выхода дочь актрисы Веры Глаголевой подготовила брендированный family look с названием команды мужа.

Брюнетка облачилась в жакет в оттенке экрю и суперактуальные брюки клеш с кроссовками. А сыновей Кирилла и Илью нарядила в мини-версии формы «Вашингтон Кэпиталз». Старший наследник известного спортсмена частенько бывает на хоккейных матчах своего отца, а вот для младшего ребенка Александра это один из первых выходов.

Отметим, что мальчикам в семье Овечкина прививают любовь к спорту буквально с молоком матери. В их детской комнате, к примеру, большинство игрушек и развлечений связанны именно с физкультурой и хоккеем.

Смотрите также

Тэги

Александр ОвечкинАнастасия Шубскаябрюкимодный жакет