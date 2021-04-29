Милый папочка: Шубская показала, как Овечкин нянчится с детьми в саду и дома

Хоккеист сейчас не участвует в играх, поэтому свободное время проводит с сыновьями.

Александр Овечкин накануне не вышел на арену домашнего матча чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» из-за последствий травмы. Однако, судя по домашним кадрам, которые выложила в Сеть его жена Анастасия Шубская, спортсмен чувствует себя хорошо и даже веселится в саду на батуте вместе с сыновьями Сережей и Ильей.

Видимо, хоккеист решил воспользоваться отпущенным свободным временем и полностью посвятил себя семье. На других кадрах, обнародованных в Instagram дочки Веры Глаголевой, Александр прогуливается с женой и сыновьями возле особняка. А также развлекается с младшим наследником дома в детской комнате.

Отметим, что пара живет в Америке, но старается не терять связь с российской культурой, они регулярно навещают родственников на родине и разговаривают с детьми на русском языке.

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Напомним, их первенец Сережа появился на свет 18 августа 2018 года, второй наследник Илья родился 27 мая 2020 года.

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