«Огонь», «Богиня», «Бомба»: Гузеева очаровала поклонников новой прической на пробор и аутфитом в зеленых тонах

Лариса Гузеева впервые за долгое время снимается в кино.

62-летняя Лариса Гузеева с 2014 года не снималась в кино. По словам артистки, это желание у нее как отрезало, работа встала поперек горла. И звезда надолго сосредоточилась на шоу «Давай поженимся!», а также других проходящих проектах.

больше по теме Без свинины и молока: эти сочные и нежирные котлеты Лазерсон делает из чистой говядины Важно блюдо выдержать в духовке после небольшой обжарки на сковороде.

И вот час настал, Лариса Гузеева решила сняться в фильме под рабочим названием «Детокс» в роли токсичной матери.

«Моя мамочка переживала, что я перестала сниматься. А я нет. Мое сердце охладело, душа отвернулась от всего, что приносит тревогу, даже музыку перестала слушать… И вот. Дочь меня поддерживает. Она рядом. Не бойтесь оглядываться», — рассказала своим поклонникам в личном блоге актриса.

Специально для роли Ларисе Гузеевой подобрали новый образ. Нельзя сказать, что он кардинально отличается от того, что люди привыкли видеть на ТВ, но тем не менее поклонников звезды он просто очаровал. Стилистам удалось выгодно подчеркнуть достоинства знаменитости при помощи бьюти-приемов.

Ларисе Гузеевой собрали волосы в низкий хвост на прямой пробор, выделили контуром глаза и подчеркнули их сочный зеленый цвет рубахой в тон, отчего взгляд стал невероятно выразительным. Блог артистки просто взорвался от комплиментов фолловеров!

«Вы огонь», — написала в комментариях актриса Елена Валюшкина. «Ты богиня!» — отметилась ведущая Екатерина Мцитуридзе.

«Ну глаза, конечно, у вас… Как купаться в запрещенном месте, не боясь утонуть», «Какая красавица!», «Образ – бомба!», «Красавица! Всегда любуюсь», «Поразительно, как идет зеленый цвет», «Нереальная красавица!», «Какая вы красивая. Прямо глаз не отвести!» — наперебой писали фолловеры в Instagram Гузеевой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.