«Три мамки»: Лариса Гузеева поделилась редким снимком с Ириной Розановой и Юлией Сулес

Актриса запечатлелась на фото в модных тюрбане и очках на цепочке.

Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» — Лариса Гузеева — опубликовала снимок с Юлией Сулес и Ириной Розановой. Примечательно, что фото напоминало кадр из фильма.

Поклонники Гузеевой полюбовались артистками в ярких костюмах с веерами и другими аксессуарами. Фолловеры предположили, что все три актрисы готовят для зрителей «кинобомбу».

«Сулес Юля, Ира Розанова и я. Три мамки. Вспомнила, что я какая-никакая, но артистка», — подписала фото Гузеева.

Примечательно, что фанаты Ларисы Андреевны не только восхитились обаянием актрис, но и обрадовались скорому появлению фильма с участием Гузеевой.

«Какие вы классные, а балдею», «Смотрю на вас, а в душе счастье», «Девчонки, какие вы стильняшки», «Прекрасная артистка. Красивая и талантливая!», «Три грации! Шикарные Дивы!», «Я ждала вашего возвращения в кино», «Очень жду фильм», — написали поклонники артистки.

Напомним, ранее Лариса Гузеева похвасталась новым диваном-качелями в своем саду. К слову, сад артистки красивый, но не плодородный. Знаменитость пожаловалась на то, что лук и чеснок не взошли.

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