«Я, как нормальный мужик, подкаблучник»: Моргенштерн рассказал, кто у них с женой в семье главный

Рэпер Моргенштерн в шоу «Что было дальше?» ответил на вопрос комика Алексея Щербакова, кто главный у них в семье с женой Диларой Зинатуллиной.
«Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник».
Как отметил Моргенштерн, он всегда нежен с женой. Особенно, если речь идет об интимных делах.
Также рэпер заметил, что он купил не так давно просторный дом. Теперь они с женой хотят завести домашних питомцев. По словам музыканта, он поумнел и стал за последнее время серьезным дядей.
Напомним, что 31 августа Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. Их торжество получилось очень ярким. Свадьба была сыграна в стиле девяностых годов прошлого века с атрибутами того времени.
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