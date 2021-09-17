«Я, как нормальный мужик, подкаблучник»: Моргенштерн рассказал, кто у них с женой в семье главный

Как отметил рэпер, он очень нежен с Диларой Зинатуллиной.

Рэпер Моргенштерн в шоу «Что было дальше?» ответил на вопрос комика Алексея Щербакова, кто главный у них в семье с женой Диларой Зинатуллиной.

«Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник». Моргенштерн

Как отметил Моргенштерн, он всегда нежен с женой. Особенно, если речь идет об интимных делах.

Также рэпер заметил, что он купил не так давно просторный дом. Теперь они с женой хотят завести домашних питомцев. По словам музыканта, он поумнел и стал за последнее время серьезным дядей.

Напомним, что 31 августа Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. Их торжество получилось очень ярким. Свадьба была сыграна в стиле девяностых годов прошлого века с атрибутами того времени.

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