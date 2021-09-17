Афиша Москвы: фестиваль театров кукол и премьера Богомолова

Премьера также в театре им. Е. Вахтангова.

«Образцовфест»

В Москве пройдет XI Международный фестиваль театров кукол имени Образцова. «Образцовфест» посвящен 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию театра. Зрителям в режимах офлайн и онлайн покажут спектакли режиссеров-кукольников из разных стран. В российскую программу войдет более десяти спектаклей.

Зрители смогут увидеть постановки, ставшие в этом году лауреатами премии «Золотая маска». К примеру, спектакль «О рыбаке и рыбке» Яны Туминой (Театр кукол Республики Карелия, Петрозаводск) и «Крот, который мечтал увидеть солнце» Дианы Разживайкиной и Алексея Шульгача (театральная компания «Кот Вильям», Санкт-Петербург), получивший «Золотую маску» за лучшую работу режиссера в театре кукол.

Специальными гостями фестиваля станут «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова (Театр наций), «Русалочка» Бориса Константинова (Московский областной театр кукол) и «Родители напрокат» Антона Калипанова («КукLab»). Расписание — на сайте.

м. «Цветной бульвар», Садовая-Самотечная ул., 3.

16 — 22 сентября.

От 300.

«Дядя Лева»

Публику ждет предпремьерный показ спектакля Константина Богомолова «Дядя Лева» — постановка по пьесе «Покровские ворота» Леонида Зорина.

В ролях: Игорь Верник, Яна Кошкина, Александра Ребенок, Ирина Старшенбаум и другие.

Обратите внимание: спектакль идет 1 час 40 минут без антракта.

Театр на Малой Бронной

м. «Электрозаводская», пл. Журавлева, 1.

18 сентября, 1 октября. 19.00.

От 1000.

«Обещание на рассвете»

Сценическую версию романа Ромена Гари «Обещание на рассвете» поставила режиссер Лейла Абу-аль-Кишек. Вот что она говорит:

«Художественная автобиография Ромена Гари написана легко, изящно, иронично. Но под этой легкостью скрывается большая боль. Любовь матери не раз спасала жизнь сыну, ее вера помогла ему стать известным писателем, достойным человеком, но принесла и немало страданий».

В главных ролях — Григорий Антипенко и Анна Дубровская.

Театр им. Е. Вахтангова

м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.

17, 25 сентября. 19.30.

От 900.

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