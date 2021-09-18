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«Поступки мои не всегда вписываются в понятие норма»: Королева высказалась после признаний

Как отметила певица, когда-то ее назвали странной.

«Поступки мои не всегда вписываются в понятие норма»: Королева высказалась после признаний
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Певица Наташа Королева в сторис Instagram проанонсировала ближайший выпуск программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ. Она поделилась фрагментами из выпуска.

«Когда-то меня назвали странной. Да! Я особенная и не такая как все. И поступки мои не всегда вписываются в понятие норма».

Наташа Королева

Напомним, что в программе «Секрет на миллион» Наташа Королева раскрыла шокирующие факты из своей биографии. Об этом не знали даже ее муж культурист Тарзан и сын Архип Глушко.

Заметим, что вскоре после записи программы Наташа Королева вместе с любимым мужем отправилась на отдых в Турцию.

Признания Наташи Королевой выйдут на канале НТВ в 20.20 по московскому времени. Исполнительница решилась открыть конверт и рассказать о своем «Секрете на миллион».

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Архип ГлушкоНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиПрограмма "Секрет на миллион"Тарзан