«Это непередаваемо»: Наташа Королева рассказала, как первый раз взяла на руки биологическую дочь

Артистка не стремится рассказать девочке о том, кем она ей приходится.

Певица Наташа Королева поделилась подробностями первой встречи с биологической дочерью.

Артистка рассказала, что узнала новость о прижившейся яйцеклетке в День святого Валентина. Это было знаковым моментом для Королевой. А встречу с малышкой артистка вообще не может описать.

«Это непередаваемо», — призналась Наташа.

Певица лично не знакома с суррогатной матерью дочери. Но предполагает, что она из Украины и близка к семье отца ребенка.

«Протекала беременность трудно. Эта мамочка лежала два раза на сохранении в Америке. При этом отец ребенка отнесся ко всему скрупулезно. Она в Америку не летела самолетом. Она плыла на круизном лайнере из Европы 12 дней. Это было сделано для того, чтобы давление не менялось. Он о ней, как о хрустальной вазе, заботился», — подчеркнула Королева.

Также Наташа рассказала, что были большие риски во время родов. Но все обошлось.

«У меня начался тур по Дальнему Востоку. Я на диванчике с телефоном прилегла в своем номере. Тут истерический голос. Видеосвязь. И я вижу 49 см, сморщенная. И там вся его семья рыдает: мама, сестра, эта кнопка. И я рыдаю», — вспомнила певица, как узнала о рождении дочери.

Наташа добавила, что впервые увидела дочь в январе 2020 года в Майами. Певица утверждает, что в лице малышки узнала себя.

«Ну, я же тоже принимала участие в этом», — с улыбкой произнесла Королева в эфире программы «Секрет на миллион».

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