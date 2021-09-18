«От другого мужчины»: Наташа Королева рассказала о биологической дочери

Артистка в эфире НТВ призналась, как в Сан-Франциско оказалась девочка с ее ДНК.

Певица Наташа Королева подарила другу собственный биоматериал для рождения ребенка. Теперь у певицы есть биологическая дочь в США.

В эфире программы «Секрет на миллион» Королева рассказала, кому отдала одну из пяти замороженных яйцеклеток. Им оказался близкий друг артистки.

Вначале Лера Кудрявцева не поверила, что отцом ребенка исполнительницы стал не ее муж — Сергей Глушко. Однако Королева подробно рассказала, как у нее оказалась внебрачная дочь.

«Она родилась благодаря суррогатной матери. У меня дочь от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Ее отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека. Я подарила ему свою яйцеклетку. Сама в шоке, но это случилось», — заявила Королева.

Певица добавила, что после юношеской травмы отец ее ребенка разочаровался в женщинах. Поэтому ему трудно было завести ребенка естественным способом.

«Он киевлянин. Потом переехал в Америку благодаря своему таланту. Достиг успехов в IT-индустрии. У него была большая мечта — иметь детей. Однако он состоит в нестандартных отношениях», — отметила певица.

Королева призналась, что сама предложила другу яйцеклетку. Это случилось на одном из дней рождения мужчины. Друг Королевой пожаловался на безуспешные попытки завести ребенка, тогда Наташа рассказала ему о своих замороженных яйцеклетках.

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