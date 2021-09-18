«Оля – невероятная трудяга, настоящий пахарь»: Соседов неожиданно расхвалил Бузову

Как отметил музыкальный критик, под конец общих съемок с телеведущей у него был упадок сил.

Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно расхвалил певицу и телеведущую Ольгу Бузову, о которой ранее не раз негативно отзывался.

Как отметил Соседов, вместе с Бузовой он снимался в белорусском шоу «Х-фактор». Она во время работы шокировала его своим предложением. Захотела работать без отдыха и даже перерыва на обед.

«Оля – невероятная трудяга, настоящий пахарь. Было видно, что она пришла на проект не просто так: старалась во все вникать, отдавая всю себя. Что вы! Она была готова работать без перерыва». Сергей Соседов

В итоге Соседов все-таки убедил Бузову сделать перерыв на обед. В конце съемок у него был сильнейший упадок сил. Он два дня не мог подняться с кровати, когда вернулся в Москву. В то же время он заметил, что они сделали большое дело, сообщает «Собеседник».

Ранее Сергей Соседов отмечал, что Ольга Бузова случайно стала известной.

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