«Она решает в своем возрасте судоку»: Сергей Соседов рассказал о пожилой матери

Как отметил музыкальный критик, даже ему не под силу такие головоломки, а вот мама с ними прекрасно справляется.

Музыкальный критик Сергей Соседов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей матери, которой уже 85 лет, но женщина находится в прекрасной форме. Родительница может даже решать сложные кроссворды.

«Моей матери уже 85 лет, но она никогда не пустит в квартиру постороннего человека. Прекрасно соображает. Она решает в своем возрасте судоку повышенной сложности. Даже я решить подобное не могу. Это очень сложные кроссворды». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, у его матери математический склад ума. «Она до сих пор решает, потому что она по жизни инженер. Работала по этой профессии», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов много лет живет со своей мамой в обычной небольшой московской квартире. Ранее в беседах с журналистами он признавался в своей нетрадиционной ориентации.

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