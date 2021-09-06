«Первый шаг – прийти к внуку»: Хаирова потребовала, чтобы Васильева признала сына Кориковой

Как отметила дочь Валентины Талызиной, актриса должна согласиться, что в свое время поступила неправильно.

Актриса Ксения Хаирова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ потребовала, чтобы ее коллега Екатерина Васильева, принявшая не так давно монашеский постриг, признала своего внука Арсения.

«Если бы она действительно раскаивалась, то первый шаг, который логично было бы сделать — это прийти к внуку. Она должна ему сказать: «Прости меня, внук. Я поступила неправильно. Ну как-то так». Ксения Хаирова

А вот певец Шура заступился в студии программы за Екатерину Васильеву.

«Она может это когда-нибудь это сделать втихаря. Без камер. За закрытой дверью», — заявил он.

Напомним, что у сына Екатерины Васильевой Дмитрия Рощина в начале девяностых годов прошлого века был роман с актрисой Еленой Кориковой. В результате у пары родился сын Арсений. Рощин ребенка не признал и никогда с ним не общался. Причем на этом настояла именно его мама Екатерина Васильева, которой Корикова никогда не нравилась.

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