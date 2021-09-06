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«Первый шаг – прийти к внуку»: Хаирова потребовала, чтобы Васильева признала сына Кориковой

Как отметила дочь Валентины Талызиной, актриса должна согласиться, что в свое время поступила неправильно.

«Первый шаг – прийти к внуку»: Хаирова потребовала, чтобы Васильева признала сына Кориковой
Ксения Хаирова. Фото: instagram.com/hairovakseniya/

Актриса Ксения Хаирова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ потребовала, чтобы ее коллега Екатерина Васильева, принявшая не так давно монашеский постриг, признала своего внука Арсения.

Ксения Хаирова и Екатерина Васильева
Ксения Хаирова и Екатерина Васильева. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Если бы она действительно раскаивалась, то первый шаг, который логично было бы сделать — это прийти к внуку. Она должна ему сказать: «Прости меня, внук. Я поступила неправильно. Ну как-то так».

Ксения Хаирова

А вот певец Шура заступился в студии программы за Екатерину Васильеву.

«Она может это когда-нибудь это сделать втихаря. Без камер. За закрытой дверью», — заявил он.

Напомним, что у сына Екатерины Васильевой Дмитрия Рощина в начале девяностых годов прошлого века был роман с актрисой Еленой Кориковой. В результате у пары родился сын Арсений. Рощин ребенка не признал и никогда с ним не общался. Причем на этом настояла именно его мама Екатерина Васильева, которой Корикова никогда не нравилась.

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Тэги

Валентина ТалызинаДмитрий РощинЕкатерина ВасильеваКсения Хаировапрограмма "Звезды сошлись"