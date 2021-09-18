Дача у леса: Варлей продала квартиру в Москве и купила дом за 6 миллионов

До недавнего времени Наталья Варлей и Бари Алибасов были соседями. Продюсер «На-На» жил этажом выше «кавказской пленницы» в элитном доме в Мерзляковском переулке. Поговаривали, что актриса устала от шумного соседа, поэтому решила продать свою квартиру.

На самом деле, Алибасов и Варлей хорошо общались, а Наталья Владимировна решила продать свою трешку, чтобы купить две поменьше – себе и сыну. В последнее время звезда живет на даче. Домик располагается в садовом товариществе, в 40 км от Москвы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Участок Варлей купила еще 15 лет назад для мамы, а теперь решила все обустроить там – грядки, гриль, цветники, садовая мебель и качели. Помогли ей в этом специалисты программы «На дачу». Похожие дома в этом поселке можно купить за 6 миллионов рублей.

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