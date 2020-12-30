Наталья Варлей в черном наряде с белым воротником и манжетами очаровала своим видом в 73 года

Звезда картины «Кавказская пленница» Наталья Варлей, которой в этом году исполнилось уже 73 года, поразила своих поклонников внешним видом. Снимок звезды появился на одной из страничек ее поклонницы в Instagram.

Артистка запечатлена на кадре в черном наряде с белым воротником и манжетами, расшитыми жемчугом. Интересно, что Варлей по-прежнему носит свою знаменитую прическу каре.

Добавим, что Наталья Варлей уже давно на пенсии. Она живет с кошками в своей московской квартире. Кстати, актриса в последние годы редко выходит в свет, но не так давно появилась на программе телеведущего Максима Галкина на Первом канале «Сегодня вечером». В студии обсуждали новогодние программы «Старые песни о главном», которые были очень популярны в конце прошлого столетия.

Заметим, что Варлей не выглядит на 73 года. Как отмечала актриса, она очень рано встает. Сначала идет в ванную и обязательно несколько минут стоит под холодным душем.

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