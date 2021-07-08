Футбольное поле и розарий: Наталья Варлей рассказала, как живет в загородном доме

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей рассказала, как живет в загородном доме. Дачу она покупала несколько лет назад, чтобы свежим воздухом наслаждалась ее мама. Теперь, когда родительницы не стала, актриса сама проводит там много времени. Розарий с редкими цветами, финский гриль и целое футбольное поле – все это находится во владении Варлей.

«У меня немного котов, в прошлом году было четыре, в этом году осталось два. И сейчас у меня два немолодых и очень серьезных кота – Ванечка и Хрюша. Сюда подтягиваются коты со всей округи. А зимой я просто оставляю им в коробках корма, ставлю домики и практически они охраняют мой дом. Веранда — кошкин дом», — отметила Варлей.

В рамках программы «На дачу» с Наташей Барбье на даче у Натальи Варлей были сделаны парники, появился новый газон и освещение по всему участку. Как происходило это обустройство — можно увидеть в программе «На дачу» 10 июля в 10:15 на Первом канале.

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