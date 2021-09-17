«Она играла в режиссера»: Матвиенко рассказал о периоде жизни Пугачевой, когда она была одинока

Как отметил продюсер, именно Примадонна придумала военную форму для выступлений Николаю Расторгуеву.

Продюсер Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о периоде жизни Аллы Пугачевой, когда она была одинока. Это было во время одних из ее «Рождественских встреч».

«Именно Алла Пугачева придумала военную форму Николаю Расторгуеву для выступлений. Она играла тогда в режиссера. Ей это нравилось. Увидела Колю и сказала мне про гимнастерку. Могу добавить, что в тот момент Алла Борисовна была одна». Игорь Матвиенко

«Это вы к чему сказали?» — поинтересовался ведущий программы Борис Корчевников. «Просто вспомнил. Это был такой период. У нее в тот момент никого не было. А дальше сами додумываете», — заинтриговал еще больше Игорь Матвиенко.

Напомним, что Алла Пугачева сейчас замужем за телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. У них двое общих детей. Причем Галкин является уже пятым мужем примадонны отечественной эстрады.

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