«Она играла в режиссера»: Матвиенко рассказал о периоде жизни Пугачевой, когда она была одинока

Продюсер Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о периоде жизни Аллы Пугачевой, когда она была одинока. Это было во время одних из ее «Рождественских встреч».
«Именно Алла Пугачева придумала военную форму Николаю Расторгуеву для выступлений. Она играла тогда в режиссера. Ей это нравилось. Увидела Колю и сказала мне про гимнастерку. Могу добавить, что в тот момент Алла Борисовна была одна».
«Это вы к чему сказали?» — поинтересовался ведущий программы Борис Корчевников.
«Просто вспомнил. Это был такой период. У нее в тот момент никого не было. А дальше сами додумываете», — заинтриговал еще больше Игорь Матвиенко.
Напомним, что Алла Пугачева сейчас замужем за телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. У них двое общих детей. Причем Галкин является уже пятым мужем примадонны отечественной эстрады.
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