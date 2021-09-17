«Выглядит великолепно!»: Барановская в модном бархатном костюме глубокого зеленого цвета пришла на съемки

Юлия Барановская поддержала тренд на зеленый цвет, который в этом сезоне все чаще стали выбирать популярные модницы. На записи шоу Первого канала «Модный приговор» она побывала в зеленом платье в шотландскую клетку, а также в бархатном брючном костюме.

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Имидж-стилист Алсу Арна в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что Юлиному типу внешности этот лук подходит безупречно. Единственный момент – можно было бы чуть изменить застежку на комплекте.

«Юлия Барановская в брючном костюме из бархата в глубоком зеленом цвете выглядит великолепно! Особенно эти глубокие насыщенные оттенки, да еще и в бархате, актуальны осенью и зимой. Бархат – это тренд сезона «осень-зима 2021/22», поэтому образ Юлии можно смело называть модным, но и классическим тоже, потому что бархат всегда был с нами в гардеробе. Чаще всего это вечерняя ткань, и мы видим ее во второй половине дня, но так как сейчас он в тренде, его можно носить и в дневное время, спокойно разбивая этот образ на джинсы и жакеты, либо на брюки и косуху или джинсовую куртку. Крой жакета модный, актуальный. Единственное, пуговицу я опустила бы пониже, тогда на фигуру он сел бы идеально», — прокомментировала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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