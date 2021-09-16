«Сама придумала платье»: Рита Дакота похвасталась новым увлечением дочери

В одной из последних Stories личного микроблога артистки Риты Дакоты появилась запись, в которой знаменитость показала модный look дочери Мии.

Рита объяснила, что девочка сама скомбинировала мамин черный пиджак с блестящим поясом. Затем попросила очки с оправой «кошачий глаз», а также сделала небрежный пучок на голове.

«Она заявила, что устала быть Круэллой и хочет быть Баронессой», — призналась Дакота.

Экс-возлюбленная музыканта Влада Соколовского отметила, что после выхода фильма «Круэлла», Мия стала одержима героиней Эммы Стоун. Малышке понравилась история о модном дизайнере с наполовину черными и белыми волосами.

Однако недавно Мия заявила, что теперь она фанатка другого персонажа фильма — Баронессы.

«Она сама придумала платье из маминого пиджака. А потом сказала: «Сделай мне дульку и дай очки». Получается, ей еще и четырех нет, а она дизайнер», — похвасталась Рита.

Напомним, ранее Рита Дакота похвалила итальянскую группу Maneskin. Певица отметила, что сама бы хотела наводить шумиху на гастролях, как артисты.

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