«Не смеяться, а восхищаться»: Рита Дакота похвасталась дочерью-«балериной»

Исполнительница Рита Дакота опубликовала на личной странице в Instagram ролик, в котором ее дочь Мия станцевала балет. Примечательно, что девочке не сразу понравилась реакция мамы на танец.

К слову, Мия Соколовская пока не занимается профессиональным балетом. Девочке далеко до Анастасии Волочковой. Однако амбиций дочери Влада Соколовского не занимать. Девочке в октябре исполнится четыре года, и малышка уже чувствует себя взрослой.

Перед сном Мия решила похвастаться перед родительницей и станцевать настоящий балет. Соколовская нарядилась в розовое платье с юбкой-пачкой и принялась крутить своеобразные пируэты.

Однако малышка не думала, что ее танец вызовет у мамы лишь смех. Дакота умилялась дочери и не могла сдержать улыбку.

«Ты должна не смеяться, а восхищаться», — возмутилась Мия.

Рита обещала исправиться и прокричала малышке браво.

«Отчитала мать, несведущую в балете», — отметила Дакота.

Напомним, Рита Дакота после развода с Владом Соколовским продолжает поддерживать дружеские отношения с экс-возлюбленным. Дочь певицы часто видится со своим отцом и его новой девушкой.

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