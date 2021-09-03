«Да это ж Моргенштерн в юбке»: Рита Дакота похвалила оскандалившихся в России Maneskin

31-летняя певица поделилась, что и сама хотела бы уметь так наводить шум на гастролях за рубежом.

Визит в Россию итальянских триумфаторов «Евровидения-2021», рок-группы Maneskin наделал много шумихи. Музыканты пришли на интервью к Ольге Бузовой, но проигнорировали Ксению Собчак, договорились с выступлением певицы Maruv на разогреве и отказались от него, нарушили еще ряд договоренностей с российскими медиа и уехали.

Страна разделилась на тех, кто рукоплещет группе и критикует ее. В защиту музыкантов и организаторов их визита встала певица Рита Дакота. 3 сентября она поделилась с поклонниками, что смогла попасть на концерт Maneskin в Москве и «неистово кайфанула», а все действия пиар-команды иностранных звезд оценивает положительно.

«Мне кажется, ребята просто красавцы! Навели шуму так, что вся страна о них говорит какой день. Я тоже хочу, чтобы однажды из-за моего приезда в Польшу, например, там вся индустрия стояла на ушах, — поделилась Дакота в Instagram. — И менеджмент, кажется, тоже просто красавцы. Я работала с итальянцами, и, поверьте на слово, итальянцы шарят в пиаре как никто. Столкнуть лбами кучу топовых артистов и журналистов, навести шума, красиво *** (зажигательно выступить. — Прим. авт.) на сцене и поехать дальше катать фесты. Я готова спорить на деньги — это было сделано специально. Киньте в меня макаронами, если это не так».

Певица отметила, что обманывать журналистов и артистов по договоренностям, конечно, нехорошо, но, если взглянуть на ситуацию с позиции упоминаний в СМИ, то пиар-менеджеры группы сработали весьма плодовито.

«Да как еще вызвать внимание аудитории, если не кинуть разом всех топовых артистов от Maruv до Собчак? Да это ж Моргенштерн в юбке, не иначе!» — поделилась мыслями Рита.

Она добавила, что вокалист коллектива выступил на концерте в Москве в юбке, а это в условиях традиционных нравов России тоже весьма дерзкий и провокационный поступок.

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