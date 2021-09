«Послезавтра будет кто-то другой»: Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом

Весной этого года ряд западных изданий, включая Daily Mail и паблик DeuxMoi, написали о романе Ирины Шейк и Канье Уэста.

Знаменитости были знакомы много лет. Американский рэпер даже упоминал Ирину в своей песне Christian Dior Denim Flow, со словами: «I wanna see Irina Shayk next to Doutzen» (Я хочу видеть Ирину Шейк рядом с Даутцен). Кроме того, десять лет назад модель снималась в его клипе на песню Power. Позже пару запечатлели папарацци на отдыхе во Франции, но вот то, что их дружба переросла в какие-то романтические отношения на самом деле подтверждений не было. И Шейк, и Уэст при этом молчали на эту тему, как партизаны. Позже СМИ стали писать о том, что пара и вовсе распалась.

И вот впервые за все время Ирина Шейк отреагировала на эти разговоры в интервью журналу HighStyle. Она сказала, что ее скрытность относительно личной жизни связана с ее русскими корнями. Модель уверена, что только сохраняя тайну своих отношений можно оставаться счастливым при ее публичной профессии.

Стоит отметить, что никакого прямого ответа по поводу романа с Канье Уэстом она так и не дала. Но поразмыслить над ее словами все-таки можно, сделав собственные выводы.

«Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, ок? А послезавтра будет кто-то другой», — сказала экс-возлюбленная Брэдли Купера.

