Может вернуться к Кардашьян: Шейк и Уэст расстались после нескольких месяцев отношений

На новую возлюбленную у рэпера просто не было времени из-за сильной занятости.

Рэпер Канье Уэст и российская модель Ирина Шейк расстались после нескольких месяцев отношений. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как заметил близкий к паре человек, чувства влюбленных сгубила работа. У Ирины многих различных мероприятий, да и Канье все время посвящает своим проектам.

Кроме того, рэпер старается как можно больше времени проводить с детьми, опеку над которыми он сейчас делит в суде с бывшей женой Ким Кардашьян. Как итог — на новую возлюбленную просто не оставалось времени.

Близкий друг пары заметил, что расстались влюбленные на мирной ноте. Уэст считает Шейк потрясающей женщиной. При этом инсайдер не исключил, что рэпер предпримет попытку вернуться к бывшей жене Ким Кардашьян. По его словам, их чувства не остыли. Кроме того, недавно они вместе мило обедали в ресторане. сообщает портал people.com.

Напомним, что Канье Уэст и Ирина Шейк были вместе всего несколько месяцев. Они даже провели романтические выходные во Франции.

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